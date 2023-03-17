自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶因涉非法吸金41億餘元，目前人在獄中服刑，被爆料有高雄第二監獄不肖官員扮演「傳令兵」，在獄中幫周傳遞信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，至少持續1年，檢調今天前往高雄第二監獄等6處搜索，同步傳喚吳姓監所主任管理員、周姓收容人及其駱姓、廖姓、劉姓友人，正由檢方訊問以釐清全案中。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會日前爆料表示，去年協會接獲檢舉，指周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

據悉，協會掌握周瑞慶於去年2月到4月間，寄給吸金集團幹部的數封信件及違反監所檢閱書信規則、直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件，從信件中曝光周瑞慶仍在獄中遙控過去吸金集團的幹部。

協會也表示，周瑞慶在信上多次寫到，「這裡不是家裡，我要搞定大尾的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這事變成我做公關的工具」。

橋頭地檢署近日接獲情資後，隨即指派檢肅黑金專組主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德指揮調查人員進行嚴密蒐證，並於今日持搜索票前往高雄第二監獄等6處執行搜索，同步傳喚吳姓監所主任管理員、周姓收容人及其駱 姓、廖姓、劉姓友人，以釐清周對外傳遞訊息之相關訊息，全案深入釐清中。