矽谷銀行倒閉引發市場動盪，歐美籠罩銀行危機，牽動投資人避險情緒。專家表示，沒有一家公司能夠倖免，但在未來六個月，他看好科技股龍頭蘋果（Apple）會是最安全的公司。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）管理合夥人蒙斯特（Gene Munster）接受CNBC採訪時表示，在這場金融風暴之中，蘋果可能是所有大型科技公司表現最好的。

蒙斯特表示，蘋果計畫增加供應商相關支出，這意味著產能增加的可能，預期為其業績帶來強勁的成長。他說「沒有一家公司能幸免於難，但我認為至少在接下來六個月中，蘋果可能是最安全的地方」。

矽谷銀行上周無預警倒閉震撼市場，銀行股遭遇猛烈的拋售潮，為聯準會（Fed）帶來放鬆貨幣緊縮措施的壓力，以免金融體系壓力過大。報導指出，由於科技股2022年受到升息拖累，聯準會暫停升息可能對科技股有利。

猶豫近期的動盪，市場調整對聯準會下周升息預期，預估升息1碼，且到年底最多降息4碼。然而，通膨至今仍是關注焦點，勞動力市場走弱以前，聯準會調降利率的可能性很低，蒙斯特表示，這表明科技股今年上半年仍會面臨更多困難。

蒙斯特說，「我希望能有更多樂觀情緒，很高興能聽到可能暫停升息的消息，但從投資科技股角度來看，就短期而言，這有點像是假動作」。