遠百信義A13台灣首櫃「Hot Toys」」將於4月登場。（遠百信義A13提供）

板橋大遠百3、4樓進行10年來最大封樓改裝，3樓引進設計師品牌黃淑琦。（板橋大遠百提供）

百貨大檔期母親節即將到來，百貨業者紛紛在春季大手筆改裝迎戰。遠東百貨觀察，年輕消費者愈來愈重視自身穿搭品味，展現個人風格成為Z世代購物時的重要指標，遠百信義A13主攻輕奢個性時尚、板橋大遠百主攻風格女裝、遠百竹北目標親子客群，各分店調整櫃位以助攻母親節業績。

其中遠百信義A13持續引進重量級新櫃，主打全台獨家店，包括日本東京「NEIGHBORHOOD台灣首店」登場，吸引許多男性潮牌鐵粉排隊搶購，3月底再引進全新打造的「bossini.X」，將嘻哈元素、街頭趣味融入服裝設計；台灣首櫃「Hot Toys」將於4月開幕，廣受人偶迷收藏。

板橋大遠百3、4樓進行10年來最大規模封樓改裝，焦點鎖定3、4樓女裝，希望在電商環伺下，引進風格獨特的品牌一新耳目。其中3樓引進設計師黃淑琦、Dleet、AX，4樓則聚焦年輕客群，像是niko and…，還有新北獨家櫃studio CLIP。

遠百桃園搶攻聚餐商機，泰式料理頂級吃到飽「泰泰太夯」本月全新開幕，獨家異國美食為站前商圈注入新亮點，除50道泰式料理外，還備有泰式頂級Buffet，包括涼拌海鮮、鮮蝦、淡菜等泰式特色料理。

遠百竹北在既有的親子客層中深耕，4月將引進Little Garden童鞋專櫃，希望擄獲大新竹地區爸媽的目光。