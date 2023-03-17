比漾廣場3月起展開春上市活動，包括青年藝術家展覽、春季改裝及新櫃、新地酒品牌「不止這漾吧」，及第3回川流影展暨青年導演大賽等活動，以豐富的人文佈局帶來新朝氣。

比漾廣場B1本月新引進經典牛仔品牌－Lee。（比漾廣場提供）

其中新櫃方面，比漾廣場第1季迎來B1經典牛仔品牌「Lee」、5F「日立綜合櫃」等進駐，增加商品豐富度，「翰林茶棧」也移至B2，並新增關東煮服務，提升顧客全餐期的選擇性。同期也針對2F、3F賣場天花板、燈光及陳列佈置調整改裝，展現空間美學。

比漾廣場B2翰林茶棧本月重新開幕，新增關東煮品項，全餐期滿足消費者需求。（比漾廣場提供）

比漾廣場副董周寶文進一步指出，疫情後餐飲需求大爆發，各家餐飲集團都在找櫃位，不求坪數只求有位子進駐，餐飲是今年重點佈局，比漾今年第2季在5F也將迎來全新美式海鮮主題餐廳，強化館內餐廳陣容，在一波波全力改裝下，著重跟Z世代族群對話，打造潮流年輕的商場空間。

比漾廣場美麗購物節，嬌蘭紅寶之吻高訂脣彩組，價值6433元，特價5200元。（比漾廣場提供）

而隨著3月起室內口罩解禁，臉部妝容及肌膚保養成為女性顧客最在意的話題，比漾廣場統計至3月中，化妝品對比去年成長近1成，其中粉底類銷售更明顯提升25%；即起至3月22日也舉辦比漾卡化妝品、內睡衣預購會，單櫃滿3000元回饋400元贈品券，回饋達13％，預購會首日業績就比去年成長10％。

此外，比漾廣場2023年度新「黑卡俱樂部」與「VIP貴賓群」，共邀請200位頂級會員入會，為更深度服務頂級會員，B1四步書房即日起轉型升級調整為頂級VIP書房，提供頂級黑卡及VIP會員使用，現場提供飲品茶點與FUJI最新款按摩椅，並每月更新書籍雜誌，提供貴賓優質休憩空間。