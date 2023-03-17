南方治理平台主要聚集於「2050淨零轉型」政策，除了倡議各種創新的觀念，也期許透過跨縣市交流會議達成共識，解決多年困擾百姓的民生問題。（張茂雄攝）

澎湖縣長陳光復17日率領縣府團隊出席「南方治理平台」首長會議，中央各部會及南部7縣市齊聚交流，就淨零碳排、廢棄物處理、綠色交通、藍色公路及水資源等提案跨域合作機制，2025年南方治理平台首長會議將由澎湖縣主辦。

陳光復表示，「南部首長治理平台」會議今年再度重啟，並擴大邀請嘉義縣市共同與會，參與縣市從原本的4個增加到7個，後續更將透過幕僚長會議、工作小組會議等運作機制，進一步深化合作互動，打造南方永續淨零家園，立足南方迎向全世界。

澎湖縣2015年和高雄市政府合辦「海洋雙星聯合治理會議」時，當時市長陳菊邀請澎湖加入南高屏區域治理工作平台，共同合作，整合資源，隔年2016年正式加入南高屏區域治理工作平台，今年在陳其邁市長邀請下再次啟動南方治理平台，共同合作來替老百姓解決民生問題。

陳光復指出，此次南方治理平台主要聚集於「2050淨零轉型」政策，除了倡議各種創新的觀念，也期許透過跨縣市交流會議達成共識，解決多年困擾百姓的民生問題。澎湖縣規劃打造低碳島，配合中央政策，針對減少碳排放的問題，積極推動綠電能政策，另外有關澎湖垃圾處理的問題，除了參與共同提案推動家戶垃圾處理互惠機制，成立南部垃圾調度聯繫平台，也要研議垃圾在地處理的方法。