10公尺高的藍染雨馬17日現身新竹高鐵站前廣場，與花人、猴族上演一場族群從戰爭到融和、互相理解的故事。這齣改編自小野原著繪本的客家親子劇《雨馬》，為客家委員會與紙風車劇團聯手製作，17日到19日在新竹高鐵站前廣場演出8場，全劇結合歌舞、特技、火舞特效，透過豐富的視覺體驗，以創新的方式帶領孩子認識與學習客家語言文化。

客家親子劇《雨馬》改編自小野原著繪本。（邱立雅攝）

藍染《雨馬》道具是全台最巨大的機械行動裝置藝術，10公尺、近4層樓高的雨馬會點頭、眨眼、張嘴、噴煙等，壯觀的外型讓人驚嘆。《雨馬》藝術監督亦是原著的李遠（小野）說，《雨馬》講述花人與猴族兩族群從戰爭到互相理解的過程，象徵客家人與土地之間的情感，也強調和平的基本精神。

客家親子劇《雨馬》為客家委員會與紙風車劇團聯手製作，17日到19日在新竹高鐵站前廣場演出8場。（邱立雅攝）

《雨馬》甫推出時就遇到疫情，17日當天是演出的第5場，也是疫後的第1場，李遠指出，舞台劇最珍貴的是每場表演都不一樣，場地、天空與溫度不會再有第2次，客家音樂劇此次回到客家大縣演出讓他感動，紙風車走過30年，為的是帶給孩子快樂與笑容，「我們會做到」。

副縣長陳見賢表示，新竹縣是客家大縣，楊文科縣長上任後大力推動客家語言文化，《雨馬》親子劇疫後首場在新竹縣演出，17日下午並邀請新竹縣北埔、峨眉、寶山3個鄉的13所國中小、349名學子搶先體驗，他代表新竹縣家長和孩子表達感謝。

客委會副主委周江杰感謝聯發科技提供場地，他表示，《雨馬》2021年從台北首演啟航後，接連至高雄市、台中市及苗栗縣巡迴演出，第5站移師新竹高鐵前站廣場，要把幸福和歡笑帶至新竹縣。周江杰笑說，他已經聽到有小朋友說想要連看7場，他也要用《雨馬》的台詞「真實的力量來自我們的勇敢、堅持跟溫柔」與大家分享。

《雨馬》精華版3月17日至19日連續3天在高鐵4號門對面廣場演出8場，場次如下：

3／17（五）15：30、19：30

3／18（六）16：00、18：00、19：30

3／19（日）16：00、18：00、19：30