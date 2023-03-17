「普發現金」即將啟動，不過花蓮縣偏鄉萬榮鄉，沒有超商及郵局，民眾得到派出所登記。花蓮縣警察依循往例發放振興5倍券模式，設籍於萬榮鄉的鄉民，若想在當地領取現金，開放萬榮、西林及紅葉等分駐（派出所）預訂登記。

財政部規劃發現金6000元，屏東與花蓮、台東等偏鄉到當地派出所登記領取。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

財政部規劃，普發現金6000元採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取。屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉造冊，民眾可到當地派出所登記。

縣警局說，萬榮鄉民眾欲領現金，登記時間自3月20日起至3月25日止，上午8點至晚上6點，持身分證及健保卡身分證件，到萬榮分駐所等3所辦理預訂領取；領取時間自總統公布預算生效後第5個營業日起，等通知至原登記派出所領取現金。

萬榮鄉有西林、見晴、萬榮、明利、馬遠、紅葉等6個村、6千多位鄉民，由於行政區內沒有郵局及超商等處所，鄉民需大老遠跑到他鄉郵局或超商排隊處理，所幸附近分駐(派出)所就能登記，不用到外地即可就近辦理預訂領取全民共享普發現金。

花蓮縣警察局長呂世明表示，轄區鳳林警分局已妥適規劃預訂領取現金的動線，以及現金運送過程、蒐證，存放處都已妥適規劃，確保作業安全順利。