台中市議員陳俞融指出，台中公車事故頻傳，車輛維護不佳，每年平均故障1888次，還有駕駛員流失等問題，批市府事故發生時不檢討制度，出事就把問題推給駕駛，建議市府應補助公車業者加裝「先進駕駛輔助系統」，降低事故發生機率。交通局長葉昭甫表示，已將補助業者裝設相關預算共4000萬編入此次102年度追加預算。

陳俞融指出，自從實施自動稽核制度以來，曾接獲司機反映，完整休息時間不足，例如班次間休息不夠、休息場所不定等問題，但卻還要滿足稽核時間，開快車避免誤點，一旦發生發生事故，市府就把問題推給司機，不檢討制度，難怪公車司機人數3年來少了100多位。

台中市議員林祈烽認為，市府要重視脫、漏班等問題，不要讓民眾對公車失去信心。（張亦惠攝）

市議員林祈烽也說，台中市公車近幾年經常傳出重大交通安全事故，更常有市民抱怨班次脫班和誤點，當市民不覺得搭公車不方便轉而利用其他方式時，業者的經營就會出狀況，司機會過勞、招不到人員、車輛保養和安檢連帶的就會衍生後續問題，請市府重視。

交通局回應，自動稽核實施前發車異常比率為10％以上，實施後最低降至1.93％，交通局將持續實施自動稽核及督促業者持續加強行車安全教育訓練，以提升公車服務品質與增進行車安全。

陳俞融具體建議，目前台中市公車共約1600輛雖均已依規安裝「行車視野輔助系統」，但尚未加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），ADAS的功用包含前方碰撞預警、車道偏離預警及盲點偵測，在視野死角範圍內，若有行人或其他車輛，也會發出警示聲，但目前台中市僅有16輛公車安裝，裝設率僅1％。

交通局強調，交通局及各業者也不定期派員至路口稽查，同時也調整評鑑行車安全項目配分，也將規畫補助業者裝設「先進駕駛輔助系統」，請各客運業者加強行車安全硬體設備，新購車輛時加裝先進駕駛輔助系統，並以盲點偵測為主，既有車輛則加裝輔助系統，降低駕駛行為中的人為失誤。