《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》釋憲案，憲法法庭認為，該條例是為了追求轉型正義而設，屬憲法上特別重要的公共利益，沒有違背平等原則，且退職政務人員及社團連帶返還部分，也沒有違背法律不溯及既往原則，17日判決合憲。

依銓敘部資料到去年12月31日止，共計17位曾任職於中央各機關的政務人員溢領退離給與，溢領金額共計3404萬6569元已返還完畢；另各社團應追繳金額共1億8448萬元，只有中華民國民眾服務總社及其分社尚未返還1億1691萬元，其餘社團均返還完畢。

這起釋憲案是因台灣早期政經環境特殊，銓敘部將社團專職人員的年資從寬採計為公職年資，並核發退離給與，但2017年民進黨政府聲稱為了轉型正義，制定社團年資條例，要求國民黨、救國團及救總社團的年資須扣除、追討。

台北高等行政法院及台北地院等法院，有8件法官承審相關案件， 都認為該條例有違憲爭議、裁定停審後聲請釋憲，憲法法庭併案審理後，經言詞辯論程序後，作成全部合憲的判決。

憲法法庭審理後認為，該條例是為追求轉型正義而設，屬憲法上特別重要之公共利益，2016年1月16日選出第9屆立法委員，國民黨首次喪失立法院之主導地位，轉型正義之立法方得大力推動，這是依我國漸進式民主轉型之特殊歷史背景，就新立法之權利行使期間予以特別規定。

但大法官吳陳鐶提出不同意見書、蔡明誠及呂太郎加入，3位大法官認為，本件判決多數意見以「轉型正義」為立法目的，與立法法者明示追討不當得利之目的有異，不符憲法之解釋方法，且溯及既往追討退離給與，也不是轉型正義的要求。

吳陳鐶等3位大法官認為，本條例之立法違反憲法第23條以法律限制人民之財產權須以增進公共利益所必要之要件；非為特別重要之公共利益，違反不溯及既往及信賴保護原則，吳陳鐶更感嘆地說，「多數意見以今非古，難謂適當」。