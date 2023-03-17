反光鏡方便開車族、用路人能隨時注意路況動靜，嘉義後備指揮部嘉義市西區輔導中心主任李煜凱揪20多名志工，在西區45個里擦拭髒汙的反光鏡，希望擦亮反光鏡，讓用路人能看得清楚道路，安全回家。

李煜凱曾參加青商會發起擦亮反光鏡做公益的行動，他認為 道路轉角反光鏡常會因雨漬、灰塵、髒汙、毀損等因素，影響道路交通安全，用小小的舉手之勞，能為社會做點有意義的事，非常棒，因而他今年也號召志同道合的後備役夥伴，投入「擦亮反光鏡、照亮家園、守護西區」的活動。

嘉義後備指揮部嘉義市西區輔中心志工擦亮路邊的反光鏡。（李煜凱提供／廖素慧嘉市傳真）

李煜凱說，目前召集20多名志工，年紀約2、30歲至5、60歲，2人1組巡視各里的巷道，用抹布、長柄刷，一發現有反光鏡髒汙，伸手就可以擦亮，1個多月來已擦亮約3分之1里的反光鏡，這項行動會持續下去，直到完成西區所有的45個里。

李煜凱說，他們擦反光鏡會用除汙清潔劑，有防塵效果，擦亮後的反光鏡應該可以維持一段時間潔淨明亮，讓用路人看得清楚鏡面照出來的路況、交通動態，志工夥伴若發現反光鏡有破損、毀壞，也會向嘉義市政府回報處理，以增進市容美觀及用路人公共安全。

李煜凱還說，嘉義後備役國防志工發揮「在鄉是良民、在營是良兵」的精神，守護家園，預定18日上午10時在嘉義市劉厝路與大信街口聚集，展現團隊力量，並分組展開擦亮家園反光鏡公益行動，歡迎有志者一同加入，為用路人擦亮安全回家的路。