新光銀行拚數位轉型，實體分行、數位網銀併進！新光銀行總經理李正國17日在西園分行喬遷記者會透露，新光銀目前已破24萬戶、資產衝新台幣60億元，4月將祭出「殺手級」整合服務，且利率會比2.3％「還漂亮」，預估今年底要衝百億元。但他強調「價格是初賽、服務是決賽。」此次推出的服務會是很漂亮的新方案。

李正國表示，新光銀數位帳戶資產規模衝第一個50億花了一年半，下一個50億希望一年內可達到，所以今年4月會祭出殺手級利率，「會高於2.3％」。但他強調，只有高利不夠，快速、整合性服務更重要，以前線上開會要核三天，但現在可縮短至20分鐘，而且新光數位存款帳戶，開一次就有存款、外匯、信託、證券，讓服務無斷點，也可以申辦信貸，因第三類帳戶可直接辦理線上對保。

現在各家都以高利吸金，活存利率有8％、6％、3％、2％，但李正國表示，通常高利會有額度上限，銀行都算過一個月要給客戶多少上限。他指出，數位帳戶明顯客戶年輕化，35歲以下客戶占六成，4成以下占七成，男女各半。

李正國進一步表示，今年在實體分行規劃上不會有增減，但會把老舊分行移到更好的位子、翻新。他指出現在的分行「人機協作」是常態，所以會有OMO、數位服務，但「在地經營」人的服務更重要。

李正國指出，分行更重要工作是拓展周邊，支持台灣中小企業、微型企業是重點，會與信保合作大力支持這些公司。西園分行會結合人機協作，像微企貸過去要費時好幾周，現在4小時就可解決，透過數位可提升效率。銀行對資安保護要求高，要跟電商比很難，客戶會有很多痛點，這時有分行人員在旁協助，就可提升整體戰力。

李正國指出，西園分行的業績一直表現在中間偏前，有Internet banking服務，希望客戶開完戶後多學一下APP、網銀，未來做資金調度就不用來銀行，24小時都可線上使用。