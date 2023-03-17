台北股匯市雙漲，台股今漲231.84點，收在15,452.96點，成交值2,645.93億元。三大法人合計買超125.4億元，外資及陸資買超109.09億元。外資買股並偏向匯入下，新台幣今最高升至30.53元，後續市場轉趨觀望，新台幣在30.55元上下狹幅震盪，終場升7.7分，收復30.5元字頭。

匯銀主管表示，下周Fed就要公布3月利率決策，市場當然是偏向觀望為主，另一方面是美歐金融體系事件頻傳，也讓市場暫時縮手，今日新台幣主要是隨台股大漲帶動，外資小幅匯入帶動匯價走揚，加上出口商在30.600元上方拋匯，也支撐新台幣升值。

匯銀主管說，今日進口商縮也有美元買盤、惟成交量不及外資及出口商兩大力道，央行則是雙向操作，兩邊都有部單，進場以維護流動性為主。整體來看，今日賣方力道更強一點，終場小升7.7分，也收復新台幣近期的連五黑。

外匯交易員指出，新台幣近期上沖下洗，主要都受消息面干擾，新台幣上周貶值2.21角或0.72％，本周則升值2.94角或0.95％，直接收復上周貶值幅度，反映近期市場雜訊不少，先有Fed發布鷹派談話、又有美歐銀行體系危機，使Fed利率決策陷入兩難。

交易員也說，近期美元指數震盪加大，外資猜不透Fed動向，只好先繼續觀望，匯市近期量縮不小，16日單日總成交量不及10億美元，17日也僅11億餘美元，交投相當清淡，預測新台幣短線仍會在30.300元至30.800元大區間內盤整。