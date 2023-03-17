外資現貨買超109億元，期貨淨多單增加至10,672口。自營商選擇權淨部位，今日以買買權和賣賣權作增量布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，賣權OI總量大於買權OI總量高達2萬多口，周選擇權偏多，月選擇顯示平衡。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性格局，月選偏多、周選中性，整體籌碼面中性區間格局。技術面在金融危機解除後，台股仍舊守住區間下緣，短線台股在區間下緣偏樂觀操作。
台股17日延續美股大漲的氣勢上漲，AI類股表現紅通通，成交金額擴增至2,652億。第一共和銀行受到11間大型銀行聯合注資300億美元度過難關，短線台股可以選擇權偏樂觀方式操作。
外資現貨買超109億元，期貨淨多單增加至10,672口。自營商選擇權淨部位，今日以買買權和賣賣權作增量布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，賣權OI總量大於買權OI總量高達2萬多口，周選擇權偏多，月選擇顯示平衡。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性格局，月選偏多、周選中性，整體籌碼面中性區間格局。技術面在金融危機解除後，台股仍舊守住區間下緣，短線台股在區間下緣偏樂觀操作。
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