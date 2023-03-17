公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例相關條文，扣除公職人員已採計社團專職人員年資，按扣除社團專職人員年資後的年資重行核計退離給與，及令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還溢領退離給與等規定解釋案，憲法法庭今判決，112年憲判字第3號上述相關規定均合憲。銓敘部表示贊同與感謝。

銓敘部強調，這次判決對於目前仍在進行的追繳溢領退離給與相關訴訟案件，將有正面助益，未來仍將依該判決意旨，依法進行後續相關訴訟，以落實社團年資處理條例立法目的及轉型正義的要求。

銓敘部表示，過去社團專職人員年資併計公職人員退休年資，自始欠缺法律依據，而社團年資處理條例的實施，正是為了匡正過往時代的不法秩序，促進落實轉型正義的憲法上重大公益，並回復公務人員退休年資採計的公平性，且相關規定的手段與目的間具合理關聯性。

銓敘部指出，因此，對於今日憲法法庭所為社團年資處理條例系爭條文均屬合憲之判決，銓敘部深表贊同與感謝。