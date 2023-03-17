日本人的高素質和水準讓人印象深刻，最近日本警察廳公布一項數據，去（2022）年東京民眾拾獲交給警方的金額高達39.9億日圓（相當於新台幣9.17億），創下破紀錄的歷史新高，再次見證「拾金不昧大國」並非浪得虛名。

綜合外媒報導，日本有明確的法律規定，撿到東西必須歸還失主或交給警察；而失主也必須提供一筆獎金，給幫助他找回遺失物品的人，金額為該物品價值的5%～20%不等。如果經過了3個月後，失主依然沒有出現，那麼該物品就歸發現者所有。

多虧了嚴格的法律規定，去年拾獲的39.9億日圓中，有30億順利回到失主身邊。除了金錢之外，民眾還撿到343萬件物品，以駕照等證件為大宗，其次是交通票卡、手套、皮夾等等。日本警方表示，民眾拾獲物品的數量如此之多，顯示疫情已經逐漸邁入尾聲。當然，日本人普遍習慣掏錢消費、不愛刷卡，也是原因之一。

不過，也不是所有人都視誠實為上策。北海道札幌市就出現一名清潔工撿到1千萬日圓（相當於新台幣230萬），卻引來13個人自稱是這筆錢的失主，讓警方相當頭大，正在想辦法查出遺失錢財的主人。