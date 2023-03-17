台中蘇姓男子專門分裝毒咖啡包賺取外快，警方在其北屯區住處起獲一堆分裝毒品外，發現蘇連家裡吃的碗公、湯匙、紙碗都拿來當分裝毒品工具，並查扣這些贓證物，將蘇依製造、販賣毒品罪嫌送辦，檢警目前追查蘇男毒品來源。

警方查獲495公克俗稱「喵喵」第三級毒品，約市值約15萬元。（警方提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局第三分局偵查隊指出，14日先逮捕32歲魏姓男藥腳買毒，溯源追查，幕後30歲蘇姓男子經營毒品咖啡包分裝廠，警方在蘇住處，查扣380包成品、1220包未封口的毒品咖啡包，還有半成品共計1600包，計3200包及495公克俗稱「喵喵」第三級毒品，約市值約15萬元。

警方指出，白色情人節當天，警方防範毒品人口「買毒歡慶」，發現魏姓男藥腳與人毒品交易時予以逮捕，起出毒品咖啡包15包，立即溯源追查供貨上游，4小時內再破獲上游毒品分裝工廠，攔阻3200包毒品咖啡包避免流入市面，戕害民眾健康。

警方轉往毒品分裝上游的蘇姓男子北屯住處、當場查扣逾千包毒咖啡成品及半成品外，還有包裝毒品用的封口機、果汁粉及近0.5公斤的甲基甲基卡西酮原料，蘇男連家裡的碗公、湯匙、紙碗，都拿來當分裝毒品的器具均成犯罪鐵證。

台中市警第三分局長吳銘淵表示，毒品犯罪「零容忍」，警方持續刨根溯源，追緝幕後集團及製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，落實「清源專案2.0」，透過警民合作深入社區，加強查緝可能衍生的各類刑案與犯罪類型，展現打擊犯罪決心，淨化社會治安。

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