不少人有睡眠問題，若長期沒有睡好，不只導致氣色變差，甚至影響工作效率。中醫師指出，睡眠品質差容易造成疲累感，注意力也會不集中，還會產生易怒情緒，對此分享10種幫助睡眠的方法，例如養成規律就寢和起床時間、午睡時間不超過45分鐘等。

六福堂中醫診所在臉書粉專表示，長期睡眠品質不佳，會造成白天精神睏倦、容易疲勞或不適、注意力和記憶力下降、工作及課業表現不佳、辦事效率低、情緒波動大且易怒、緊張、頭痛或腸胃症狀，有些人甚至開始對睡眠感到焦慮。

《世界睡眠協會》提出成人好眠10招，有效改善睡眠問題，中醫師也提醒，除了以下10招外，睡前應保持心情平靜，可以透過閱讀、散步、洗熱水澡等放鬆身心，或是盡量不要大聲說話，以免驚擾肺氣，晚餐別吃太飽或飲水過多，容易導致胃部不適或頻尿，還要養成規律運動的好習慣，但注意睡前3小時避免激烈運動。

1、 規律的就寢和起床時間。

2、 午睡時間不超過45分鐘。

3、 睡前4小時勿過量飲酒或抽菸。

4、 睡前6小時避免攝取咖啡因。

5、 睡前4小時勿食用油厚肥甘的食物，可選擇簡單輕食。

6、 維持規律運動，並避免在睡前進行。

7、 選擇舒適的寢具。

8、 維持寢室的舒適溫度，保持良好通風。

9、 維持寢室安靜，盡量遮蔽光源。

10、勿在床上工作或娛樂消遣。

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