金門二膽島守備隊26歲陳姓士兵9日離營失聯，陸委會證實人在廈門，陸方已同意讓家屬前往探視。對此，前立委郭正亮披露，軍方現在擔心陳姓士兵會不會在記者會講出一些對國軍不利的話！

郭正亮日前在中天政論節目《綠也掀桌》表示，兩岸的共打與司法互助，通常牽涉到重大刑事犯罪，譬如殺人、重大傷害、金融犯罪、對社會有重大危害等，逃兵還不算在內。

郭正亮質疑，一個人欠30萬會跑到對岸？很難想像。是不是跟長官處不來？或是受到軍中的壓力？不知道。感情或是欠30萬，導致他想要游到對岸，難以想像。

而軍方在擔心什麼？郭正亮披露，是在擔心這位士兵會出來在記者會講出一些對國軍不利的話！

郭正亮直言，如果牽涉到管理失當，那有文章可做了，因為陳姓士兵也要有他的正當性，否則的話，難道因為欠30萬就跑過去了？

至於陳姓士兵會不會回來？郭正亮認為，大陸不會因為這麼簡單的事情就把人送回來，不然大陸一天到晚接受司法互助就忙不完了，「我去中國大陸就遇到一大堆詐騙犯，中國大陸也知道，也沒把他們遣返，哪有時間每天搞這個？」

郭正亮強調，這件事總而言之，就是跑了一個兵，而且絕對是自願的，對方又不能強迫他過去。國際會怎麼理解？我方一定否認是忠誠問題，也不是管理不當的問題，這兩項都很傷，所以要說成是感情或是欠錢問題。