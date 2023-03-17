台積電慈善基金會推動技職培力計畫，讓國立水里商工學生參加溪頭福華度假飯店舉辦的技職培力營，17日舉行結業典禮，飯店提供受訓學生畢業即就業保證，台積電慈善基金會董事長張淑芬、南投縣副縣長王瑞德等人到場勉勵學員，張淑芬說：「以取得謀生能力為基礎目標，加上勇敢嘗試，必能闖出一片天。」

台積電慈善基金會董事長張淑芬勉勵學員，照顧自己，加上勇敢嘗試，必能闖出一片天。（溪頭福華提供／楊靜茹南投傳真）

水里商工技職培力營結訓，台積電慈善基金會董事長張淑芬、南投縣副縣長王瑞德等人到場勉勵學員。（溪頭福華提供／楊靜茹南投傳真）

台積電慈善基金會2020年起推動「偏鄉培力」計畫，商請各行各業合作提供在地高職學生培訓課程，結訓符合執業資格，立即投入職場為家庭增加收入。今年基金會與南投縣溪頭福華飯店合作，安排水里商工學生15日至17日在溪頭福華飯店，展開3天、共18小時的飯店實地培訓課程，結訓學生獲飯店頒授聘書，即畢業就能成為飯店正式員工。

水里商工技職培力營學員在溪頭福華飯店糕點師傅指導下，製作甜點。（溪頭福華提供／楊靜茹南投傳真）

張淑芬、王瑞德等來賓17日親自體驗學員受訓成果，由學員為他們送上餐點等貼心服務。張淑芬勉勵學生們說： 「不論先升學或就業，都要以取得謀生能力作為最基礎的目標來照顧自己，加上勇敢嘗試，必能闖出自己的一片天。」

水里商工學生參加技職培力營，溪頭福華提供受訓學生畢業即就業保證。（溪頭福華提供／楊靜茹南投傳真）

溪頭福華飯店董事長廖秀梅表示，在地對旅宿業懷抱熱血的青年，正是飯店想延攬的人才，透過這次培力營徵選超過20名優秀人才，除獲得培訓機會，更能提早拿到就業門票，順利銜接職場；他們將持續推動技職培力營，同時結合台灣大學實驗林生態教育及研究資源，將溪頭打造為國際級的森林療癒基地，帶動地方觀光發展。