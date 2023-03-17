日本男星山下智久2020年底與前東家傑尼斯解約後，積極拓展海外市場，主演橫跨日、法、英3國語言的影集《神之雫》釋出首波劇照，該劇改編自日本長達10年才完結同名漫畫作品，講述本東京的知名葡萄酒評論家Alexandre Léger過世後，遺囑說明他的女兒和養子要成功找到他所選出世上最出色的葡萄酒，先達成任務者就能得到他留下的龐大遺產和酒莊。

影集將原著稍作翻轉，故事中Alexandre Léger的親生子女改為因婚姻破裂、與母親同住在法國的法籍女兒「卡蜜」，由法國新銳女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）飾演，山下智久飾演的角色，養子「遠峰一青」將與芙洛兒在劇中有大量對戲，影集遠赴法國和日本兩地拍攝，名符其實帶領觀眾深入漫畫中繪製的日、法既典雅又華麗的酒莊樣貌。由法國熱門喜劇《找我經紀人》編劇奎克唐特蘭改編，美國驚悚影集《失聯》導演歐迪勞斯金執導。

《神之雫》第一季共8集，將於4月21日在Apple TV＋首播2集，每週更新1集。