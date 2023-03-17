申請全社區的住戶謄本要花好多錢？身為公寓大廈或社區主委的你可能還在為此煩惱，新北中和地政事務所提供「公寓大廈管委會申請三類謄本指南」，將應備齊文件用圖像呈現，讓民眾一目瞭然，省時、省錢又省力，歡迎大家多加利用。

公寓大廈管委會申請三類謄本指南。（新北市中和地政事務所提供）

中和地政事務所主任林泳玲表示，公寓大廈管委會申請第三類謄本適用的法令規定繁雜，我們特別製作三類謄本申請指南（https://reurl.cc/3Yrz1L），將「申請資格」、「適用法條」及「應備文件」說明以客製化表單及圖卡方式供民眾參考。

公寓大廈管委會申請三類謄本指南。（新北市中和地政事務所提供）

她還說，管委會須定期召開區分所有權人會議，為確認住戶異動情形，時有申請三類謄本的需求，為免管委會每次都得申請全部住戶謄本逐一費時查對，新北市各地政事務所提供「公寓大廈異動查詢服務」，管委會於臨櫃申請時，只需告知社區建物坐落地號及擬申請的異動期間，即可查詢該期間內產權有異動之建號，大幅節省逐筆核對異動資料時間及謄本申請規費，歡迎有需求的管委會多加利用。