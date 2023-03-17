士林地檢署林姓書記官，被查出裝針孔偷拍女同僚，據了解，林裝針孔的地點，竟然在偵查大樓7樓政風室旁的盥洗室，原來該樓層有1個大空間，許多女性下班後，常會來這裡做瑜珈、慢跑，運動前後都會在盥洗室換衣服、沖澡，林就是看準這裡女生最多，才會大膽藏器材偷拍，被害女性據悉超過10餘人。

據指出，士檢偵查大樓7樓，出入都需內部的感應卡開啟，一般民眾無法進入，而裡面除政風室外，旁邊有1個大型活動空間，放置跑步機等運動器材，做為同仁運動之用。

因此每當下班後，常有檢察官、書記官在內的士檢員工，會在這裡練瑜珈、慢跑，運動空間旁邊另有1個小房間提供小憩，房間內還有1個小盥洗室，久而久之，就變成女性專用的更衣室。

膽大包天的林男，看準這裡女生最多，疑似趁深夜無人時悄悄潛入，在盥洗室定點裝設密錄器，從而拍下多名女性更衣、如廁的影像。

林案發生後，因為是不少人常去的地方，導致署內人心惶惶，對此檢察長繆卓然發出公開信，表示將努力保被害人隱私，案件偵辦由女性同仁負責，在未來的傳訊及卷證處理等相關程序上，亦將採取最高規格的保密措施，確實保護被害人之身分及隱私。

信中提到，「本案目前仍在偵查中，請同仁不要恐慌，我們會儘速釐清案情並謹慎處理，保障被害人權益，避免再有進一步的困擾與傷害。」