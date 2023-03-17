電價審議委員會於今日召開，並決議經今年電價以工業、民生大戶調漲為主，整體調漲約11％，針對電價調整結果，主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會等環團聲明認為，電價調整有其必要，而電價作為反映環境外部成本及調節社會能源需求的政策工具，合理的調漲應要能達成引導節約用電的效果，另一方面，針對電價調漲恐對民生造成的衝擊，也應有相應的配套措施。

環團表示，每當討論電價調漲時，部分企業大戶抨擊調漲將對生產成本造成衝擊，導致企業出走，但台灣的工業電價長期以來低於主要生產大國，在全球各國紛紛調漲電價的趨勢下，本次調漲後仍低於多數競爭者，過往電價凍漲期間，多數耗能產業並未顯著提升節能投資；在節電率上，部分產業的節電率亦低於整體工業部門的平均節電率，呼籲企業大戶應認真回頭檢視並提升其節電率，切莫糾結電價，才有助台灣產業邁向淨零轉型。

環團提及，近2年受烏俄戰爭與疫情影響，國際燃料成本大幅上漲，這是國際皆共同面對的問題。台灣的電價結構中，燃料占了近五成，其次是運維費、利息與折舊，因此，部分人士指稱，電價調漲主要是因為綠電躉購造成，為罔顧事實、不成比例的錯誤歸因。發展核電更不是壓低電價的萬靈丹。核電大國法國與韓國在近年一樣面臨電價調漲，使用7成核能的法國，2022年的電價漲了5倍，也需要向德國買電。韓國的核能占比為26.7％(2021年)，也於今年年初調漲電價，漲幅達到9.5％。

環團說，政府仍需盡可能降低對民生造成的衝擊，拉高電價級距、加強節電政策，並減少對弱勢族群的影響，如針對能源弱勢的家庭、收容機構，特別是這些家庭及機構常使用捐贈的老舊二手家電，卻因能效差而導致電費暴漲，政府應透過各縣市掌握的名單，予以協助。電價調漲時，避免影響到這些能源弱勢族群的用電權益。調漲應從高用電級距為主，以韓國為例，其最高和最低的級距每度電相差7.28倍，用電基本費也相差8.02倍，而台灣差距最高僅3.93倍，且每戶基本費也相同，對於浪費的用電行為，抑制效果不佳。