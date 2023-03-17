迪士尼動畫真人版《小美人魚》預計本月26日於美國上映，近期宣傳緊湊，2分鐘完整版預告片更躍上今年奧斯卡獎舞台，不僅再度引發網友熱議畫面過暗問題、選角又成影迷爭論焦點，海報上眾家海洋生物組合更招來台灣學者嚴格檢視。

《小美人魚》（The Little Mermaid）2分鐘完整版預告本周一（14日）於美國影壇盛會奧斯卡獎頒獎典禮公布，美、加媒體競相報導。加拿大媒體《環球新聞》（Global News）16日報導，完整預告片呈現小美人魚在暴風雨中搭救落海王子情節，14日在Youtube發布以來點閱已達790萬，但至少83.9萬網友表達「我不喜歡」，遠超過按讚的16.5萬人。

迪士尼拍攝《小美人魚》真人版電影，本周發布完整版預告片。

迪士尼去年9月已發布兩支較短的先導版預告，僅披露真人版愛麗兒的容貌片段與海洋生物夥伴陣容。不少網友批評「光線太暗」、「對比明度太低」，連角色臉龐都看不清楚，加上這次由非裔女星飾演愛麗兒，高度考驗打光功力。支持者強調，經過後製處理，明暗效果已見改善。

真人版《小美人魚》卡司2019年公布之際即已引爆話題熱度，飾演小美人魚愛麗兒的海莉貝利（Halle Bailey）外型與動畫版紅髮白膚完全不同，社群媒體一時出現大量「#NotMyAriel」（非我心中愛麗兒）標籤。Youtube甚至把兩支先導版預告頁面的「我不喜歡」按鈕停用以遏止種族仇恨擴散，但停用前已多達150萬人按了倒讚。

This side by side is proof. The new movie is dark, colorless, devoid of joy and stiff. No thanks.https://t.co/HjcIwTFu6X — shinobi joe (@ShinobiJoe) March 14, 2023

It's a wonderful trailer! I understand the dark realism of it but we're talking about The Little Mermaid here! she's living in a beautiful paradise with so much vibrancy and sunlight!



Somebody start a petition for Disney to brighten the whole film. pic.twitter.com/1acLNNQj7k — Michele (@hotmichelemigo) March 13, 2023

貝利2月接受雜誌訪問時對此表示，接演此角的後果就是得面對種族歧視問題，但她並不後悔，在主流電影看到非裔演員露臉意義重大。

《小美人魚》動畫電影1989年問世，改編自丹麥作家安徒生同名童話作品，各界對於迪士尼籌拍真人版充滿期待。美國新聞網站Inside the Magic報導，既然片商選了非裔女星出任女主角，飾演大反派海洋女巫烏蘇拉的人選若找跨性別演員或變裝皇后，將更符合選角考量多元族群「海納百川」的雄心。

《小美人魚》真人版電影海報發布後，台灣海洋生物學者李承錄仔細評析海報上各式海洋生物，他認為原作設定場景是大西洋，海報卻出現三大洋魚種，甚至有亞馬遜河魚類，「代言」愛麗兒好友螃蟹賽巴斯汀的是「進入海裡會淹死的紅陸蟹」。不少人轉載此圖討論，但原圖出處已撤文。

有網友一笑置之表示「沒有想像力去看動物星球頻道就好」，也有人認真討論，原作並未言明「海底之國」就是大西洋，針對這一點吐槽無疑庸人自擾。