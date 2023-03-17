從節目《大學生了沒》打開知名度的女星夏語心，最近加入本土劇《一家團圓》，戲中飾演性感小三，讓觀眾看得又愛又恨。夏語心近期分享拍戲花絮，她整個人掛在山壁雙腳懸空，驚悚畫面引起討論，敬業表現讓網友看了也捏一把冷汗。

夏語心昨（16日）在社群上傳拍攝花絮，提到自己完成吊鋼絲成就，而為了這個驚險的鏡頭，凌晨4點就要梳化，然後一路拍到中午才結束，謝謝辛苦的工作人員，更感謝他們相當保護她；畫面中夏語心整個人吊掛在峭壁上，雙腳懸空，後方雖然是壯麗美景，萬一有個意外卻可能喪命。

夏語心敬業表現，讓粉絲都替她捏了一把冷汗。（圖／摘自夏語心IG）

拍戲花絮影片曝光後，夏語心敬業表現獲得一片好評，但大多數人更擔心她的安全，「超敬業，一定要平安」、「怕是鋼絲摩擦岩石斷掉，人身體是有重量的，希望不要去疏忽演員的生命」、「太拚了吧，工作人員也太恐怖」、「這個戲真的是搏命演出」；連演藝圈大前輩邰智源都忍不住問，「這個真的危險，請問劇組有為演員投保嗎？」。

沒想到夏語心還不忘宣傳電視劇，預告精采劇情，「至於雪莉到底發生什麼事？就慢慢看下去囉」，這次夏語心超敬業表現，讓她成功再圈粉。