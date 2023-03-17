一艘由中國船舶集團公司建造的全球最大貨櫃輪日昨在浙江寧波舟山港開啟首航，這艘名為「地中海泰薩」（MSC TESSA）輪總長399.99公尺，比目前最大的福特級航空母艦還要長約64公尺。它比去年建成的同樣尺寸屬於長榮海運的長益輪（Ever Alot）還要多出112個貨櫃艙位，因此取代長益輪成為新晉的全球最大貨櫃輪。

據《快科技》引述浙江省海港集團官方微信消息稱，3月16日下午在4艘拖輪配合下，新晉全球最大集裝箱船、最大載箱量達24116標準箱的地中海泰薩輪，停靠寧波舟山港穿山港區集裝箱碼頭4號泊位，準備加滿2000噸油料後開啟全球首航。

報導說，地中海泰薩輪是由中國船舶集團旗下滬東中華造船建造，於3月9日在上海交付，是目前全球完工交付的最大級別集裝箱船。該船總長399.99公尺，比目前世界最大的福特級超級航母的333公尺還要長60多米；型寬61.5米，甲板面積將近4個標準足球場；型深33.2米，最大堆箱層數可達25層，相當於22層樓的高度。

這艘全球最大貨櫃輪船型與前任世界最大貨櫃輪長益輪相同，但裝載量較多出112標準貨櫃艙位，因取代了屬於長榮公司的長益輪，成為新晉全球最大貨櫃輪。

報導指出，這型貨櫃輪系列共有4艘船，由貨櫃船隊運能排名世界第一的地中海航運擁有，除首艘地中海泰薩即將首航之外，2號船已完成試航，3號、4號船也正建造中，預計在6月底完成全部交付。此型貨櫃輪是由滬東中華造船廠負責設計與建造。