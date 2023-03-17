二膽上兵穿著救生衣游到大陸時被救，目前被安置在廈門；立委陳玉珍透露，該上兵表達不願意回來。針對二膽上兵為什麼不想回來？媒體人謝寒冰認為，該上兵不回來肯定有原因，外傳他可能有賭債，但他的父親堅持說沒有，說他相關的賭債都已還清。不過他對這一點存疑。

謝寒冰今(17日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，二膽上兵為什麼不想回來？他對此猜測，現在外傳他可能有賭債，他的父親堅持說沒有，說他相關的賭債都還清了。但是他對這一點存疑，因為父親不會知道兒子所有的事情，有誰到了20幾歲，所有的事情都跟爸媽講，應該沒有幾個人會這麼做，所以父親未必了解他在外面的一些生活狀況。

謝寒冰接著指出，該上兵不回來肯定有原因，如果是欠高利貸，若是怕高利貸找他報復，那他可以回來，因為這件事情鬧大了，高利貸不敢隨便找他要錢。

謝寒冰也認為，該上兵當然是預謀的，因為二膽島很小，比大安公園小一點，他大概也清楚那邊的潮汐、海流。另外，傳出該上兵打電話給大陸海警求援，謝寒冰指出，金門一靠近海邊，訊號就連到大陸，所以該上兵打電話到大陸，一點都不奇怪。