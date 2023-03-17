國民黨彰化縣黨部主任委員已經懸缺2個月，眼見2024年大選日益逼近，立委謝衣鳳臨危受命、情義相挺，答應國民黨黨主席朱立倫的請託，將接下縣黨部主任的重擔，國民黨彰化縣黨部已廣發請帖，21日在彰化縣議會新大樓舉辦布達典禮。

國民黨彰化縣黨部前主委蕭景田涉及賄選，士林地檢署2月23日偵結，依違反《選罷法》中的行賄罪起訴，蕭景田也早在1月就遞出辭呈。

國民黨彰化縣黨部大樓前年被法拍後，主委的擔子相當沉重，每年至少要負責募款600萬元以上，才足以支付人事和行政辦公廳舍經費，讓許多人都有「扛」不下去之感，蕭景田「出線」，卻涉及賄選，讓國民黨要再找「掌舵人」煞費心血，徵詢許多大老，最後謝衣鳳決定挺身而出。

國民黨彰化縣黨部將於21日在彰化縣議會新大樓舉辦主委布達典禮。（國民黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

立委謝衣鳳地方人稱「漂亮寶貝」是國民黨在彰化縣唯一的一席立委，出身政治世家，媽媽是前立委鄭汝芬，弟弟彰化縣議會議長謝典林，擁有政大經濟學博士的高學歷，這屆勝出，規畫繼續拚下任，不少人也看好是未來彰化縣長的人選。

謝衣鳳表示，接受縣黨部主委一職，最重要的使命就是把大家團結起來，布局2024大選，把各選區的適合人選都找出來，吸引更多年輕人與中間選民對國民黨的向心力。

國民黨彰化縣黨部大樓法拍後，變成無殼蝸牛，蕭景田因當時也擔任彰化縣農會理事長，當機立斷將彰化縣黨部搬遷到彰化縣農會大樓，化解縣無廳舍可用的棘手問題。

謝衣鳳表示，未來籌措財源、提拔人才等都是挑戰，會請示各大老的意見，讓縣黨部和市黨部辦公繼續在縣農會大樓運作。