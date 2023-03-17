彰化順風飛行俱樂部一架輕航機於16日失事墜毀造成2死，順風於17日晚間正式發表聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

彰化順風飛行俱樂部16日下午發生輕航機墜機，造成機上教練及日籍學員身亡，詳細事故原因仍在釐清。稍早，順風飛行俱樂部發表3點聲明，強調會依法負責到底。

順風飛行俱樂部完整聲明如下：

一、本起意外事故輕航機為本協會旗下Shark鯊魚運動競賽機，由林國裕教練駕駛，搭載日本籍學員飛行。林國裕教練曾擔F-16戰機分隊長，總飛行時間近2000小時，有相當豐富的飛行經驗。日本籍學員於參加飛行前,亦依法簽有各式許可文件及參加意外保險。Shark魚運動競賽機,機齡僅不到2年，有卓越之性能及飛機降落傘之安全機制，並具有長途航行能力。

二、然非常遺憾,在本起事故驟然發生下，本協會對於事故原因所知實在有限，無法及時提供各界本起事故原因,現正配合檢調及運安會相關單位調查報告中、偵查不公開尚無法提供資訊，待調查報告出爐後再向各界報告。

三、感謝所有警消人員在本起意外事故發生第一時間的救援,及媒體的報導、關切。

本協會除了對不幸罹難者及家屬表達由衷哀悼之意外，更會依法負責後續處理，虛心接受各界指導，精進改善不足之處，持續努力為台灣的飛行運動及飛行安全心盡力。