海基會今日舉行第11屆董監事第8次聯席會議。（海基會提供）

海基會今舉行董監事會，海基會董事長李大維表示，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，上週四陸委會宣布恢復10個兩岸定期航點，以及13個包機航點，昨天也宣布自3月25日起，開放「小三通」客運中轉，「我們相信未來兩岸交流趨向正常化應指日可待。」

李大維致詞表示，海基會為了提供兩岸民眾更好的服務、更正確的資訊，一直很關注中國大陸內部與外部動態。中國大陸在本月初召開全國兩會，習近平順利當選連任國家主席，進入第三個任期，而政治局常委李強也一如預期，接替李克強擔任國務院總理。觀察這次兩會審議的「國務院機構改革方案」，中國大陸未來將集中資源推動科技自主與數據應用，也會在鄉村振興及老齡事業上提供更多政策支持，同時強化對各種金融活動的監管。這些變化將深刻影響中國大陸相關領域未來發展，提醒所有的台商朋友要多留意。

他強調，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，自己跟秘書長邱垂正自2月14日上任以來，積極蒐整各界意見，提交給決策單位參考。上週四陸委會宣布恢復10個兩岸定期航點，以及13個包機航點，昨天也宣布自3月25日起，開放「小三通」客運中轉，相信未來兩岸交流趨向正常化應指日可待。不過，2019年8月陸方禁止「陸客自由行」，2020年4月暫停「學位生」來台就學，這些被陸方片面中斷的交流，至今仍未恢復。

李大維指出，「對等互惠」一向是兩岸互動的準則，如今是3月春暖花開的季節，也適逢中國大陸兩會剛結束，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，期待中國大陸新的領導團隊能以更開闊的心胸，走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維，看待兩岸關係，讓兩岸一起促進健康有序的交流往來。

他說，未來在兩岸人員往來正常化後，雙方經貿交流將何去何從，不僅台商朋友們非常關心，海基會也相當關注。中國大陸去年底改變「清零」政策後，整體經濟與社會都受到疫情驟升的嚴重衝擊，但今年1月下旬以來，中國大陸疫情明顯趨緩，如今經濟逐漸有回暖跡象。