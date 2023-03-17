製表大師亞伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）是三百來年難得一見的天才，是高複雜功能陀飛輪 (Tourbillon)的發明者，也是一位藝術家。為了連結寶璣（Breguet）與藝術的深厚情緣，即起至3月23日在台北101四樓舉辦「The Art of Breguet」限定店，邀請寶璣的第七代傳人兼寶璣博物館館長Emmanuel Breguet來台剪綵，並從博物館帶來寶璣大師生前親手打造的B1188骨董陀飛輪懷表，與表迷分享寶璣之美。

寶璣Art of Breguet限定店即起至23日於台北101四樓登場。（Breguet提供）

對當今的製表師來說，陀飛輪依然是非常艱深的工藝挑戰，有能力完成陀飛輪的製表師屈指可數，由於難度極高，寶璣大師在取得專利至過世前的20多年間，僅親手製作出35只，目前有3只收藏在寶璣博物館，其中1只即是來台借展的B1188骨董懷表。

限定店展出寶璣大師生前親手打造的B1188骨董陀飛輪懷表，歷經兩百年依舊如常運轉。（Breguet提供）

寶璣傳人Emmanuel Breguet指出，B1188陀飛輪懷表是寶璣大師打造的第3只陀飛輪懷表，原主為西班牙親王唐安東尼奧（Don Antonio），後來轉賣給土耳其公主，於1841年送回寶璣將黃金表盤改成土耳其數字的琺瑯表盤，直到2002年，寶璣博物館在拍賣會上以195萬瑞朗購回，「這只懷表歷經近兩百年的歲月，如今依舊如常運轉，而且身價水漲船高，這也證明了寶璣腕表是值得長期擁有、且不斷升值的資產。」

寶璣大師生前親手打造的B2008骨董懷表，表盤的太陽飾紋和簡約的單針設計，充滿藝術美感。（Breguet提供）

提及寶璣與藝術的淵源，Emmanuel Breguet表示，在他眼中，寶璣大師不僅是發明家，且是藝術家，他設計的腕表不僅功能複雜，且充滿美學與品味，例如展場上另一只B2008骨董懷表，單針造型時尚簡約，加上黃金表盤上的機刻太陽飾紋，本身就是一件藝術品。

寶璣Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪腕表，782萬7000元。（Breguet提供）

寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367大明火琺瑯超薄自動陀飛輪腕表，502萬元。（Breguet提供）

除了骨董懷表，限定店也展出被譽為「四大天王」的當代陀飛輪腕表作品，包括集時間等式、陀飛輪、萬年曆等高複雜功能於一身的Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪腕表、大明火琺瑯表盤的Classique Tourbillon Extra- Plat Automatique 5367超薄自動陀飛輪腕表、擁有超薄機芯與鏤空設計的Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕表，以及Classique Grande Complication 5349雙陀飛輪鑽表，將寶璣陀飛輪工藝與製表技術發揮到極致。

寶璣Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕表，815萬8000元。（Breguet提供）

其中Classique Grande Complication 5349雙陀飛輪鑽表，不僅搭載雙陀飛輪，表圈與表耳更鑲嵌了107顆方鑽，總重約30.3克拉，表盤鋪鑲310顆總重1.62克拉鑽石，貴氣非凡，是展場單價最高的作品。