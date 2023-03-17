這不是想紅的SOP嗎？新北市樹林區一間熱炒店的正妹廚師，因被民眾拍到穿著清涼、性感在炒飯，PO上網後引起網友們熱烈討論，也讓「正妹廚師」林彤一夕爆紅，但爆紅的她風波不斷，不僅工作的熱炒店遭人檢舉「違規佔用人行道」，甚至疑似有當地人爆料「住很多年從沒買過她炒的菜」，也爆出聯繫人是「前AV導演」，怒酸台灣媒體真好操控。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」抱怨，對於近期在新北市樹林區一間熱炒店內，爆紅的「炒飯正妹」，她提到「跟路邊店家借個場地，再找個想紅的出來賣肉，找個路人去買個東西拍個照上網PO文，然後再編個故事說自己很努力」。

而且女子還表示，日前爆紅炒飯妹留下的媒體聯訪資訊中，留下聯絡人連先生的聯繫資訊，質疑該電話號碼疑似是「前AV導演」的電話號碼；另外，她也指出有位住在該熱炒店附近的朋友，住很多年從沒買過炒飯妹炒的菜，近日卻突然冒出「一個說固定來學炒菜的？」，不禁大酸「台灣媒體真的很好操控」。

從原PO發出的照片可見，她利用LINE的搜尋好友功能，將炒飯妹留下的「連先生」聯絡電話號碼輸入，再用電話號碼選項搜尋，竟然跳出「前AV導演」名字與大頭貼圖。

貼文一出，網友紛紛留言表示「意外嗎？這不是想紅的SOP嗎？」、「奇怪了，人家店家打廣告要你管？奇怪了，隔壁店家眼紅？」、「光看她拿炒瓢就知道這不是真的」、「我就是樹林人，平常根本沒看過她好嗎」、「看到她經紀人就知道是套路了」、「所以是那個AV導演操作的嗎」、「 做吃的，我還真沒看過圍裙那麼乾淨，鞋子那麼乾淨的」。