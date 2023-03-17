初春來臨之際，又是添購新行頭的好時機到來！台中港三井OUTLET「激安買物祭」將於3月24日至4月9日重磅登場！除了許多優惠外，全台3家店將發出百萬元抵用券，此外更推出風靡全球的霸權動漫《間諜家家酒SPY×FAMILY》主題造景，將為消費者帶來物超所值，兼具歡樂與趣味的春日購物體驗。

台中港三井OUTLET推出風靡全球的霸權動漫《間諜家家酒SPY×FAMILY》主題造景。（三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

台中港三井OUTLET買物祭期間，除了全館最低2折起外，因應2023春夏PANTONE色為「數碼薰衣草紫」，特別規畫滿額抽獎活動，活動期間單筆消費滿2000元即可參與抽獎，有機會抽中價值5萬5000元ezTravel易遊網旅行行程兌換券，幸運得主將可出國來趟薰衣草賞花之旅。

此外，APP會員還有加乘優惠，凡於3月31日前連續8日，每日定時打開APP皆有機會領取限量商品抵用券，全台3家店合計將發出超過百萬元的商品抵用券，為消費者送上最有感的折扣。4月1日至5日連假期間，APP會員於配合專櫃單筆消費滿額，還可再享最高點數4倍送，且贈送點數無上限。

台中港三井OUTLET推出風靡全球的霸權動漫《間諜家家酒SPY×FAMILY》主題造景。（三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

買物祭享受超值優惠之餘，即日起至5月28日還有《間諜家家酒SPY×FAMILY》春季主題造景，《間諜家家酒SPY×FAMILY》曾創下動漫在台首播最高觀看紀錄，原作中融合異國風格與家庭歡樂日常的魅力，也將巧妙呈現。

此次，台中港三井OUTLET聚焦原作的間諜元素，規畫打造神秘的線索洗相館，以及特務電影常見的路面電車等場景，民眾在拍照打卡時，也可擺出帥氣姿勢，跟著主角一起身歷其境；同時還有佛傑一家暢遊鬱金香花園的場景，與顧客一同享受片刻的浪漫與悠閒。