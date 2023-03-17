教育部體育署連續8年舉辦運動企業認證，全台企業與員工熱烈響應，共同打造運動共好生態圈，獲證企業家數達574家，受惠員工總數超過106萬人，今年更新推出「運動企業認同卡」，讓企業會員享有更多認證福利，屆時LINE＠也將推出會員專屬活動，邀請更多運動企業員工一同加入。今年度認證申請作業，即日起開放企業免費投件申請。

體育署自105年起開辦「運動企業認證」，全台企業與員工熱烈響應，共同打造運動共好生態圈。自疫情開始至今，運動企業認證仍持續舉辦，並透過數位化投件流程及線上活動維持推廣運動。

運動企業認證LINE＠經營至今已突破3,000會員數，除了運動企業認證相關諮詢、賽事及活動消息發布及運動生態圈的企業優惠領取，112年新推出「運動企業認同卡」，讓企業會員享有更多認證福利，屆時LINE＠也將推出會員專屬活動，邀請更多運動企業員工一同加入。

體育署表示，自110年發起的「金質榮譽榜」，企業在15年內連續10年維持認證期效即可成為「金質榮譽企業」，今年是關鍵的一年，自105年起即響應參與認證的元老企業，只需於今年再度通過認證，即可於115年獲頒「金質榮譽企業」殊榮，除可於授證典禮另外表揚、享有針對企業進行報導，並可獲得體育署相關活動的優先邀請。