南區水資源局未經知會地方政府，逕自在高屏溪鑿井導致民怨四起，屏東縣長周春米罕見發重話抗議要求停工，水利署長賴建信17日特別率南區水資源局向屏東縣政府致歉，中央抗旱應變中心指揮官經濟部長王美花也致電和周縣長說明，水利署除暫緩施工，並將邀請專家學者至高屏溪勘察確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東地區民生、農業灌溉供水，並允諾抗旱結束後停止使用。

水利署長賴建信上午特別率南區水資源局到縣府致歉，目前鑿井工程暫緩施工。（屏東縣政府提供）

周春米縣長表達南部地區600天沒有下大雨，各縣市水情吃緊，她尊重中央抗旱的措施，尤其屏東縣水情至今還是藍燈，只要有餘裕，當然會參與調節水源，共同抗旱，但南水局應該讓屏東縣民了解相關期程，她不解南區水資源局為何不告知屏東縣政府即就施工，這種行為宛如「偷襲」，搞得屏東明明水情穩定，鄉親還是很恐慌，甚至中央地方關係緊張，她強力要求水利署務必要讓屏東縣民安心。

水利署長賴建信對於造成屏東縣政府困擾，上午特別率南區水資源局到縣府致歉，目前工程暫緩施工，他表示，南水局都是工程師背景，比較不了解民情，未來一定會檢討改進，他說，屏東有豐富地下水資源、牡丹水庫及伏流水，水情穩定，高雄市有水無庫、嘉義跟台南有庫無水，因此，才會在這段大旱期間做水源調度，但目前的鑿井、輸水管都是都是臨時性，如果高雄市供水持續吃緊，將優先啟用高雄端的水井，不足時才會動用屏東端的水井，待旱象解除就不再使用。

水利署逕自鑿井抽水，屏東市長周佳琪表示這種不尊重屏東的行為。（屏東縣政府提供）

屏東市長周佳琪也表示，他不反對屏水救高，但是主事的南水局未事先知會屏東市公所，就逕行抽取屏東市的地下水井供應高雄市，這種不尊重屏東市的行為，讓人對於南水局能否尊重屏東市民用水權益及環境品質，深感憂心。

周春米縣長最後表示，屏東願意與大家共體時艱，一起度過旱災考驗，但前提必須資訊公開透明，因此，她要求水利署提出完備的措施，化解民眾憂慮，讓民眾安心後再繼續施工。