日劇《占領大醫院》本週末即將迎接完結篇，「嵐」成員櫻井翔在劇中深入險境，即將與「鬼」正面決戰，被問到這段期間最難忘的事，他笑說「就是有次製作人跟導演要我補拍『不會吧』的畫面」，強調因為製作人跟導演覺得「還是需要」。

櫻井翔在《占領大醫院》裡為了妻女與正義，為了擊破神秘的惡鬼集團所出的難題而奔波，首次挑戰刑警角色的櫻井翔對於完結篇的到來，希望觀眾們看著故事發展也會不自覺地喊出招牌台詞「不會吧！？」他透露先前在讀劇本時，對於某集的「原來這個青鬼不是真正的青鬼」感到驚訝與有趣，不但敬佩編劇的功力，更是將「鬼」這個角色特性發揮到極致。

而每集必定出現的招牌台詞「不會吧！？」，櫻井翔想起在拍攝第7集時，製作人跟導演都覺得第5集還是需要這一句，所以當天便找時間請他補拍特寫畫面，笑說：「大家可以回頭去看第5集，找出這一幕看看是不是看了會有種『為了這一句而補拍，不會吧！？』的想法」；他還提到第2集在醫院裡的對戰場景，他透露當天的攝影棚曾拍過嵐的〈MONSTER〉等單曲MV，所以進入片場時感到相當懷念。

《占領大醫院》本週將迎接大結局，櫻井翔表示能夠演出這部連續劇真的是太棒了，也因為造成許多討論與迴響讓他有種「活著」的感覺；飾演青鬼的傑尼斯人氣團體「Sexy Zone」成員菊池風磨，則表示自己15年前因為崇拜櫻井翔而加入傑尼斯，沒想到15年後竟然可以以「鬼」的身份同台演出，讓他期待下次的合作。該劇每周日在KKTV、friDay影音同步跟播。