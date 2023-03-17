與此同時為增強水資源韌性，日月光與楠梓科技產業園區、高雄市政府水利局全面致力於水資源運用倡議，楠梓科技產業園區盡最大努力，透過穩定產業用水，打造友善水資源園區，高雄市政府水利局推動再生水政策，共創永續環境，日月光與政府攜手共同提升用水效率，以積極作為表達對抗氣候災難的決心，三方共同宣導水資源運用成為積極守護水的動力，並呼應聯合國永續發展目標，針對水資源的永續管理之目標前進。

日月光響應政府節約用水政策，廠區中水回收再利用，透過系統升級已提升至75％回收率，每日最大產水量可達2.1萬公噸，相當於高雄市3.5萬戶家庭1日用水量，除了有專業回收水系統升級，並推動節水專案，落實各項水資源節約行動，一起努力降低自來水使用量，協助市府得以有更多的自來水供應民生用水的調度，以穩定大高雄地區用水，並獲得高雄市水利局頒發企業中水回收再利用績優獎座。

中水回收廠系統升級另一優點為減少耗電更加節能，據統計2022年已省電一百多萬度，依循碳足跡ISO14067計算約減少509公噸碳排量，相當於1.3座大安森林公園年吸碳量。日月光高雄廠持續推動源頭減量與國際減碳腳步並行，透過循環經濟瘦身能源用量，同時善盡各項環境保護措施，推動節能專案、廢棄物回收、環境友善產品、溫室氣體管理等，持續積極投入環境永續發展，負擔起企業的減碳責任，以科技落實節能達成階段性目標。

高雄廠珍惜每一滴水，生產用水得以循環使用3.5次以上，提高放流水回收再利用的密技是高雄廠推動產學合作，秉持產業進入大學、大學走入產業的精神，與校園資源整合後發揮最大效益，中水廠依據科學方法優化廢水問題，減少自來水的消耗，奠定省水基礎。

經濟部災害緊急應變小組提出，現在是30年來南台灣全年降雨量新低點，楠梓科技產業園區提供鄰近緊急備用水源予以企業取用，有助紓解缺水壓力；高市府水利局在鳳山、臨海再生水廠建置之後，陸續推動橋頭、楠梓再生水廠，再生水廠是將污水處理廠之放流水回收再利用，水量大且水質符合標準以供應產業用水需求，楠梓科技產業園區、高雄市水利局與日月光在全台水情嚴峻衝擊產業之際，產官學通力合作將水資源運用的正面影響力最大化，讓高雄市能有更多的自來水得以運用於民生，每一滴水都能充分運用不浪費。