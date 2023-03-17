24歲加拿大創作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mandes）日前宣布捨棄他標誌性的捲髮，不過在Tommy Hilfiger 最新的形象大片中，粉絲們仍可見到他頂著性感捲髮，搭配她與品牌聯手推出的Tommy x Shawn 春季系列，重新詮釋學院風的單品定義，也不忘辣秀腹肌讓粉絲大飽眼福。

尚恩曼德斯（Shawn Mandes）與Tommy Hilfiger 推出Tommy x Shawn 春季系列。（Tommy Hilfiger 提供）

此次形象大片延續品牌「Classics Reborn 重塑經典」的理念，並將永續的核心概念融入設計當中，運用全新的技術將廢料的纖維進行二次加工、選用100% 由紡織廢料製成的製成新型纖維等，期望能夠為地球永續盡份心力，並將為該系列於倫敦、柏林、米蘭和墨西哥城舉辦一系列活動。

尚恩曼德斯（Shawn Mandes）與Tommy Hilfiger 推出Tommy x Shawn 春季系列。（Tommy Hilfiger 提供

該系列主打特色商品是國旗橄欖球衫，其他主打單品包括採用再生羊毛混紡製成的學院棒球外套，使用再生尼龍製成的袖子，其原料源自於回收廢料以確保降低浪費與環境衝擊，整個製程皆使用具有認證標章的材質。

Tommy Hilfiger 男裝學院棒球外套，1萬9800元。（Tommy Hilfiger 提供）