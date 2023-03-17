Meta本周啟動第二輪大規模裁員，繼去年11月後，再度裁撤1萬名員工，招聘、人資部門首當其衝。近日一名前Meta女員工清晨五點多收到公司郵件，通知被列入第二輪裁員名單，令她非常難過，坦言Meta是她夢寐以求的公司，這份職位也是她的夢想工作。

商業內幕報導，女員工珍妮（Jenny S.）在領英（Linkedin）發文，清晨5點55分，公司寄來一封電子郵件，上面解雇的通知令她相當錯愕，直到早上九點，她都還無法消化這項噩耗。

根據領英顯示，珍妮在2021年8月進入Meta，並於去年7月獲得升遷機會，解雇前擔任高級技術招聘人員。她表示，當天她度過一個艱難的早晨，情緒難以平復。

珍妮坦言，Meta是她夢寐以求的公司，也是她的夢想工作，還沉浸在最近升遷的喜悅中，最近在執行很棒的項目，也因此解雇的消息對她打擊很大。

Meta執行長祖克柏將今年主題訂定為「效率年」，以削減成本開支為主軸。繼去年11月裁撤1.1萬人後，本周Meta宣布啟動第二輪裁員計畫，裁撤1萬人，先從招聘、人資部門開始縮編，且暫停5000職缺招聘。

事實上，市場此前已有Meta、谷歌（Google）「過度招聘」的質疑聲浪，億萬富翁科技大亨希柏（Thomas Siebel）表示，這些科技公司過去幾年過度招聘，導致員工招進來後卻沒有工作可做，這很奇怪。

另外，一名早在去年11月被裁撤的前員工透露，他入職的七個月都在領乾薪，錢多事少看似許多人的夢想，但他不滿稱Meta是在浪費員工的職涯生命，因為這經歷沒有任何亮點足以放進履歷，讓他一事無成。