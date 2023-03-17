又有一間知名餐廳要停止營業！新北市新莊區超夯的水餃店《吠柴手作餃子》日前突然公告，由於租約到期，將會在3月底熄燈，消息一出，讓許多饕客不捨，讓人更訝異的是，發出公告的隔天，老闆竟突然接訂單接到手軟，嚇得直說：「請原諒我的懦弱，不該輕易說離別」。

臉書粉專《吠柴手作餃子》本月15日發布貼文，表示因為店面租約到期，3月29日將會是最後一天營業，同時也感謝消費者5年來的支持與鼓勵，感慨地說：「我們都深深地感恩這一切，希望大家覺得這場演出，值回票價」。

消息曝光後，讓不少饕客感到崩潰，紛紛留言洗版，「請問有找到新地點準備復出嗎」、「不會吧！兒子的愛店耶」、「哇…又少了一間好吃的餃子，我外送就訂了快20次」、「有找到下個落腳的地方嗎」、「怎麼說散就散」，對此，業者僅簡短回應：「老闆累了…想休養一陣子再打算」。

未料，16日該粉專再度發文，表示已經收到消費者的熱情，目前訂單爆量，老闆已經接到手軟，「一波接著一波，5盒10盒般的怒訂，似乎已經失去理智…對不起，請原諒我的懦弱」，感嘆自己實在不該輕易地就向大家告別，目前只希望在正式結束營業前，順利交付所有訂單。