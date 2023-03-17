經濟部電價費率審議會今（17）日召開，歷經3小時討論，會後宣布4月電價平均調漲11％，對此，資深媒體人趙少康怒批，蔡英文「10年不漲電價」的承諾跳票再跳票，錯誤的政策比貪汙更可怕，一個「非核家園」神主牌，讓台灣光電發展又黑又金！並且一定會帶動民生物價跟著再漲一波，等於變相減薪，苦日子真是過不完。

經濟部電價費率審議會決定，包括住宅、小商店、產業三大類用戶全面調整電價，估計177萬戶受衝擊。其中民生住宅700度以上就起漲3％，千度以上調幅跳升到10％。工商大戶更漲到17％，幅度比去年更高。

資深媒體人趙少康在臉書砲轟，民進黨拒絕核電、堅持燃氣，又為了選舉壓制電價，讓台電、中油分別虧損上千億，今天召開的電價審議委員會決定，下半年電價報復性大漲，更嚴重的是，一定會帶動民生物價跟著再漲一波，等於變相減薪，苦日子真是過不完。

趙少康痛批蔡政府，為了討好民眾，掩耳盜鈴宣傳多數家庭用戶的電價不會漲，以調漲工商大用電戶的電價為主，但是「賠錢的生意沒人做」，商人一定會把增加的成本轉嫁給消費者，或者為了確保獲利，原本計畫加的薪資或福利就打住了，最後還是小老百姓倒楣。

趙少康

趙少康質疑，錯誤的政策比貪汙更可怕，一個「非核家園」神主牌，讓台灣光電發展又黑又金，台電以及中油去年一年虧損5000億導致國庫空虛，今年還要再虧5000億，漲電價讓萬物齊漲苦了民生，國庫吸收了大部分虧損，還好意思說漲的比別國少，蔡英文還不趕快改變錯誤能源政策回頭是岸？

趙少康不滿，蔡英文「10年不漲電價」的承諾跳票再跳票，王美花「缺電發雞排」的保證也跳票再跳票，這些人官照做，6000元還沒拿到，電價、物價就齊漲，已經吃掉了6000元！