由法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演的懸疑新片《無人相信的真相》由法國導演尚保羅沙洛梅（Jean-Paul Salomé）執導，改編自調查記者凱洛琳米歇爾（Caroline Michel）撰寫的同名書籍，取材自法國一家跨國核電廠的工會代表莫琳嘉內（Maureen Kearney）的真實故事，電影呈現她不屈不饒地捍衛員工權益卻遭暴力襲擊，甚至反遭警方告上法庭的過程。導演尚保羅坦言，讀完書後備受震驚，書中精彩的調查過程宛如一部驚悚片，便決定改編成電影。

導演尚保羅沙洛梅在《無人相信的真相》與伊莎貝雨蓓2度合作。（佳映娛樂提供）

該片自劇本編寫階段便徵得莫琳嘉內本人同意，也讓她讀了劇本。導演尚保羅除了實際與她碰面外，還見了她的丈夫及女兒，「那次之後，我們就不斷地通過電子信箱聯繫，當我對書中找不到的事情或是其他人物有任何疑問，我會詢問她，她也會回答。」而提到為何找伊莎貝雨蓓擔任主演？導演尚保羅坦言最初看完原著，再看了莫琳嘉內本人的照片後，立刻想到才剛合作完電影《藥頭大媽》的伊莎貝雨蓓，於是邀請她閱讀此書，而雨蓓也立即被這個瘋狂故事所吸引，並欣然同意演出。

伊莎貝雨蓓在片中再度發揮她精湛演技，詮釋這個強悍卻又脆落的複雜角色性格。不僅如此，電影中也將重現2012年時，莫琳所遭受的恐怖暴力襲擊，並將她被蒙面人手腳反綁、並遭到無法想像的侵犯，以及事後為了配合警方調查，被迫反覆經歷創傷的過程。而伊莎貝雨蓓極具說服力的演出，讓本尊莫琳看完電影後也感到震驚，「第一次看完電影後，我的狀態糟了好幾週，看著生命中的6年濃縮在這2小時，是很困難的。」

《無人相信的真相》今（17日）正式在台上映。