董事長詹富蕙表示，今年檢測新產品、LDT實驗室及CDMO三大業務推升動能加溫。其中，除既有AED抗癲癇藥物基因檢測服務將朝IVD醫材產品開發，進軍海外市場外，也完成磺胺類抗生素撲菌特（Baktar）藥物基因檢測套組、抗凝血用藥保栓通藥物基因檢測套組的開發，將規劃進入臨床驗證，爭取二年內於台灣上市。

世基生醫去年營收1.34億元，年增3.44％，連續第二年創下歷史新高，惟大舉擴增研發支出年增91.7％，研發費用營收占比從11.97％提高至22.19％，每股虧損0.98元。

詹富蕙指出，近年投入之研發佈局可望從今年起陸續開花結果。除新產品開發外，透過自建的LDT實驗室，加速推動國內LDTs實驗室認證系統與ISO17025實驗室認證系統，目前皆已完成實地查核，預計上半年可望陸續通過認證，有助擴展藥物檢測服務市場。

此外，世基生醫挾具GMP規格廠房及擁有自主生產新冠肺炎核酸檢測試劑的能力，成功開拓歐洲市場代工業務，目前除已接獲國外客戶代工訂單外，也與國內多家生技公司洽談委託代工新案，挹注CDMO推進能量。

詹富蕙說，代理的10x Genomics單細胞定序平台居市場領導品牌，連三年獲選亞洲區代理商金牌獎；近年增加包括Genomics、Immudex、Bionano等知名品牌，擴大產品多元及成長空間。