該局說明，所得額暨同業利潤標準修訂意見之蒐集，係透過各產業同業公會彙集所屬會員（營利事業）依當年度營運狀況、產業景氣等提具修訂建議及統計資料，再由工、商業總會轉送國稅局彙辦。
該局進一步說明，各業所得額暨同業利潤標準訂定是參酌各該業同業公會意見及其提供統計數據，配合營利事業所得稅結算申報暨核定資料，加以彙總修訂，以使營利事業各業所得額暨同業利潤標準更符合產業現況。
財政部高雄國稅局表示，「112年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」修訂調查作業已經開始，為廣納各界意見，歡迎營利事業透過所屬產業同業公會提供所得額暨同業利潤標準具體修訂意見，並於4月底前將相關資料送交工總及商總。
該局說明，所得額暨同業利潤標準修訂意見之蒐集，係透過各產業同業公會彙集所屬會員（營利事業）依當年度營運狀況、產業景氣等提具修訂建議及統計資料，再由工、商業總會轉送國稅局彙辦。
該局進一步說明，各業所得額暨同業利潤標準訂定是參酌各該業同業公會意見及其提供統計數據，配合營利事業所得稅結算申報暨核定資料，加以彙總修訂，以使營利事業各業所得額暨同業利潤標準更符合產業現況。
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