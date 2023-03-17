英僑服務處處長何永海16日拜會台中市政府消防局，對英僑在台期間可能遭遇的救災救護表示關切，並肯定「台灣打火英雄」專業表現；消防局表示，透過英僑服務處參訪機會，強化彼此的聯繫通報管道，以關懷態度回應外籍人士讓他們感受台灣是「有溫度」的國家。

英僑服務處處長何永海（Mr. Gareth Howell）及專員林文佩（Miss. Sophie Lin）到台中市政府消防局，參訪災害應變中心及119救災救護指揮中心的運作機制及相關整備作業，主要希望建立快速聯繫窗口，當災害來臨時能及時取得相關災害正確資訊、因應所需。

現場由台中市政府消防局簡任技正楊純凱代表接待，雙方互贈紀念品，並就災害防救等議題進行意見交換，適時提供外籍人士若遇到災害事故發生，及時的慰問及協助處置。

英僑服務處處長何永海接著參觀去年耗資1631萬元重新整修，並於同年7月完成整修的災害應變中心及救災救護指揮中心，同步呈現工作簡報、災情資訊、水情等多樣資訊化界面，供災害應變中心指揮官、幕僚人員，於開設期間隨時掌握及時災情資訊及決策輔助用。

消防局介紹，台中市地處台灣中部，涵蓋山海屯都等各種城市面貌，同時面臨各種天然和人為災害的威脅，災害應變中心、救災救護指揮中心是台中市災害預警及通報的兩大中樞。

消防局指出，災害應變中心的功能，是在災害應變期間整合各項災害情資並分析研判，作為市長決策參考；救災救護指揮中心負責受理民眾報案、指揮派遣調度救災救護人車、橫向聯繫通報及請求支援協助等事項。僑服務處表達盼未來有進一步的交流或合作。