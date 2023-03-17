美國最大的銀行聯手向第一共和銀行（First Republic Bank）存入300億美元（近新台幣9478億元），以增強該行財務狀況，試圖遏制過去一週內2家大型銀行崩潰所帶來的影響。而多家銀行聯繫美聯儲（FED）要求提供流動性（提供現金，即印鈔票提供給銀行）截至目前為止，美聯儲放款（BFTP可參考本報先前報導）已達2008年金融風暴時所應對的一半，然而這才只是SVB效應（矽谷銀行倒閉效應）的第一個禮拜而已。

據英國《財經時報》（Financial Times）16日報導，摩根大通（J.P. Morgan）、美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）和富國銀行（Wells Fargo）各向總部位於加州的第一共和銀行存入50億美元（新台幣1530億元）、高盛（Goldman Sachs）和摩根史丹利（Morgan Stanley）將各存入25億美元（新台幣765億元），而紐約梅隆銀行（BNY）、PNC銀行、道富集團（State Street）、Truist和US銀行將各存入10億美元。

這些銀行在週四（16）的聲明中表示：「美國最大銀行們共同行動反映了他們對美國銀行系統的信心。我們聯合行動，將我們的財務實力和流動性投入到最迫切需要的系統中。」

但是，這項舉措是否能增強投資者對第一共和銀行以及整個銀行業健康狀況的信心還存在一些問題。第一共和銀行的股票在週四短暫反彈後，卻在盤後交易中下跌了超過20％，發生在銀行宣佈「當前不確定時期，暫停派息」的消息後，立馬下跌。不過，該行還表示，將評估縮小其借款規模、縮小其整體業務的規模和組成。

在銀行業的整體壓力加劇的情況下，美國的銀行湧向美聯儲尋求支持，其中也包含矽谷銀行崩潰後的情況。在截至3月15日的一個禮拜之內，美聯儲的緊急機制上貸出了1600億美元（ 近新台幣4.89兆）。

摩根大通的首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）表示，美聯儲向金融機構發放的超過3000億美元貸款（近新台幣9.1兆）：「大約是2008年金融危機時所發放的一半。」「但這仍然是一筆巨大的數字。然而銀行需要大量的資金。樂觀的看法是，系統正在按照計劃運作。」

摩根大通是第一共和銀行的顧問，該行曾與其他競爭對手共同商討如何為其提供行業支持的解決方案。周三（15）晚上，2兩名知情人士透露，該銀行致電多家華爾街銀行尋求資金支持。

在矽谷銀行破產後，由於第一共和銀行的股票暴跌且信貸評級遭降，政府向其他銀行施壓為該行紓困，此舉也加速了多家銀行之間的談判。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、美聯儲主席鮑爾（Jay Powell）和高級監管機構在一份聲明中表示：「一群大型銀行的這一支持是最受歡迎的，並證明了（美國）銀行系統的韌性。」

美聯儲補充說，「一如既往地......它將隨時為所有符合資格的（金融）機構提供流動性支持（即美聯儲印鈔票）。」

第一共和銀行的股票在此消息公布後上漲了逾10%。自美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管矽谷銀行以來，其股票已經下跌了64％，引發了對其他地區性銀行的感染擔憂。

矽谷銀行上週五（10）破產後，繼之而來的是標誌銀行（Signature Bank）在週日（12）破產，第一共和銀行不斷努力恢復投資者的信心。

周二（14），穆迪（Moody's）將第一共和銀行的長期評級列入觀察名單，表示它們反映了該銀行對「未經保險的存款」（即沒有投保銀行間保險的銀行池子）和持有至到期證券的未實現虧損的依賴。菲奇和標普全球財務公司在週三下調了First Republic的信用評級。

報導稱，儘管美國總統拜登向投資者保證監管機構將「用盡全力」保護存款人並採取緊急資金措施來增強銀行流動性，但該行目前仍前途未卜。