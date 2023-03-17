美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)為期3日年會，16日圓滿落幕。期交所董事長吳自心首度率團參加，行程滿檔，除積極參與當前國際最熱門議題研討會，更主動出擊與歐美5大龍頭交易所及外資機構進行雙邊會談，包括交流合作、國際指數授權到外資行銷，據了解，費城半導體指數授權已經有了眉目，可望為我國期貨市場增添新的投資選擇。

金管會證期局組長王秀玲、期貨公會理事長陳佩君，這次也一同與會，一起為行銷台灣資本市場奔走。

FIA年會為期貨業界盛事，本次係睽違3年後重返實體年會，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，與會國家超過30多家，與會代表超過千人，創歷年新高。

期交所吳自心董事長(圖中)率團，赴美參加期貨業協會(FIA)年會。（圖/期交所提供）

期交所董事長吳自心相當重視這次招商機會，親自率團，赴美國佛州波卡雷登(Boca Raton)參加3月14至16日登場的FIA年會，與多家國際合作夥伴高層展開雙邊會談。

年會第一天，期交所首場雙邊會談登場，吳自心率領團隊與洲際美國期貨交易所（ICE）總經理Jennifer llkiw進行會談，包括商品規格變更、員工教育合作訓練計畫及ICE旗艦指數授權等，期能結合雙方所長，提升交易量、推動商品多元化及深化國際合作。

期交所與美國芝加哥商業交易所(CME)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，圖中為期交所董事長吳自心，圖左為CME股權類及外匯商品資深董事總經理Tim McCourt，圖右為CME大宗商品、選擇權及國際市場資深董事總經理Derek Sammann。（圖/期交所提供）

期交所與ICE合作關係緊密，早於民國104年，期交所取得ICE集團旗下IBA黃金價格指標授權，訂定黃金系列商品最後結算價。民國107年合作關係更進一步，期交所再取得ICE集團旗下洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)之布蘭特原油指數授權，推出新臺幣計價布蘭特原油期貨。

本次主要洽談布蘭特原油期貨規格商品報價方式更動可行性，以提升交易人商品操作容易度，可望活絡商品交易，進而提高流動性。另外，ICE旗艦指數—美元指數具有一定知名度，期交所亦表達對該指數之市場需求，期望未來能有合作機會，雙方將就可能發展商機，再進行深入討論。

此外，ICE商品多元，涵蓋能源、金融及農產品等各項商品，早在2003年即提供氣候交易所交易及結算平台服務，為碳權商品先驅，也是目前全球最大碳權交易所集團。

我國在今年1月甫通過氣候變遷因應法，期交所期能借鏡ICE碳權商品發展經驗，作為我國建置碳權市場參考。ICE對於員工教育訓練計畫亦表達支持，不吝分享在碳權、能源及大宗商品等發展經驗，同時，也希望有機會向我國交易人介紹其碳權商品，透過雙方市場交流合作，促進互動互利。

期交所與美國那斯達克交易所(Nasdaq)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，圖左為期交所董事長吳自心，圖右為Nasdaq董事長兼執行長Adena Friedman。（圖/期交所提供）

年會第二天，期交所國際指數授權合作會談隆重登場，吳自心率團隊與美國二大龍頭期貨交易所-芝加哥商業交易所集團(CME Group)及那斯達克交易所(Nasdaq)洽談費城半導體指數授權，期再為我期貨市場引進國際合作商品。

吳自心與Nasdaq及CME就費城半導體指數授權進行洽談，兩大交易所對指數授權案抱持正面肯定態度，並對期交所推出新臺幣計價費城半導體指數期貨樂觀其成。

費城半導體指數具話題性、曝光度高，國人對成分股如Nvidia、AMD、Micron及Intel等公司耳熟能詳。此外，半導體為臺灣最重要產業，且我國交易人偏愛科技與半導體類股，再加上國內ETF相關商品已有一定規模，期貨商品具發展利基。

期交所一直積極拓展國際版圖，2017年期交所與CME達成具體合作，取得道瓊工業平均股價指數(DJIA)及標普500 (S&P500)指數授權，推出道瓊及標普500指數期貨；2019年期交所國際合作再下一城，與Nasdaq及CME簽署三方授權契約，取得Nasdaq 100指數授權，推出Nasdaq 100期貨，成為美國境外第一家掛牌Nasdaq 100 期貨，也是同時掛牌美國道瓊期貨、標普 500 期貨及Nasdaq 100 期貨3檔商品之交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可一站購足美股三大指數管道。2022年 Nasdaq 100期貨日均量超過5000口，成為美國以外最活絡海外市場，為三交易所合作創下三贏。

年會最後一天，期交所出訪代表再與芝加哥選擇權交易所（Cboe）進行會談，包括經驗交流、人才培訓及商品合作等，並就股價指數選擇權、客製化選擇權(Flex Options)、波動率指數(Volatility Index)商品發展及成功原因等，取經全球選擇權及波動率商品發展先驅Cboe交易所，期推動國內選擇權市場進一步成長。

此外，期交所也贊助國際午餐會，並參加國際交易所領導人活動等，藉機促進國際關係及行銷臺灣市場。另外，年會主題聚焦如何應對氣候變化與分析其對衍生性商品市場影響、市場多樣性(diversity)及包容性(inclusion)、加密貨幣、氣候風險及非金融中介機構(non-financial intermediaries)監理，及低碳經濟商機及挑戰，期交所亦積極參與，並主動與各國與會代表交換意見及看法，汲取專家業界經驗及觀點。

期交所近年積極拓展國際合作，交出亮眼成績，引進許多知名國際商品，讓台灣投資人也能放眼國際市場，有更多投資選擇，這次FIA年會，是吳自心領軍的首站，展現積極與國外交易所洽談指數授權、員工教育訓練計畫及其他合作規劃的企圖心，也為國際合作及外資推廣再創重要新頁。