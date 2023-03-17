副總統賴清德今已登記參加民進黨總統提名初選，總統府發言人林聿禪表示，由於初選是屬政黨活動，並為同額競選，為免外界質疑大法官提名審薦工作恐受政治因素干擾，賴清德宣布辭去112年司法院大法官提名審薦小組召集人職務。總統考量提名大法官係重要憲法任務，尊重賴副總統決定。

林聿禪表示，而針對112年大法官提名審薦工作，後續將依作業期程賡續進行，並依審薦小組設置要點規定，將由副召集人司法院前院長翁岳生代理主持後續審薦會議。