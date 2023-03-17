李心潔希望讓孩子常常接近大自然學習。（甲上娛樂提供）

金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝《孩子，你好嗎？》小黃花一葉系列紀錄片，親自擔任全系列監製，更首度擔任導演，全系列以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。李心潔在〈我的名字叫李心潔〉成為系列紀錄片作品的傳主，由曾以電影《分貝人生》獲金馬獎最佳新導演提名的陳勝吉導演執導，李心潔分享教育理念及家庭生活，讓外界更加了解女神退下明星光環後最真實的樣貌。

李心潔帶著大家回到她成長的家鄉—馬來西亞吉打州，追憶她兒時那段擁抱大自然和快樂嬉戲的童年，憶起人生第一個舞台是籃球場上的乒乓桌，她踩上去開始對老師同學們說故事，也同時開啟了她的演藝事業起點，「是這個乒乓桌，成就現在的我。」也是促成她一生得以無所畏懼、忠於自己生活態度的地方。回到母校，進到教室裡與學弟妹互動，讓她回想起離開離鄉打拚事業的自己，忍不住流淚直呼：「好像看到當年的自己，太感動了！」重新回到學校，遇見過去，以為已經模糊的成長記憶還在心裡，仍然很清晰，也深刻影響著她的人生。

李心潔在片中也回顧她從20多歲把繼女帶在身邊照顧，結婚後年屆40歲懷孕生下2個雙胞胎兒子的心路歷程，孕期過程相當艱辛，後期她連走路都有點困難，幾乎躺床待產，紀錄片中還有老公彭順陪產，紀錄下李心潔進產房直至生產過程，以及初次見到雙胞胎兒子流下感動眼淚的過程。她也分享了生命中的苦與樂，還有生活裡值得去學習、成長和啟發的人事物，李心潔表示年輕時的她很早當媽媽，當時個性容易急，希望女兒什麼事情都做的好，但她發現「身教」也很重要，而且她認為「把自己做好是很重要的」。

接著出現了轉捩點，李心潔說：「我女兒8歲時跟我說『媽媽你是不是不快樂？如果你不快樂，那我也會不快樂。』當時就一棒讓我清醒了，於是我就重新思考什麼是真正的教育？也決定尋找方法，尋找內心的平靜和真正的快樂，和小孩的相處用多一些自在的心。」她坦言是孩子們讓她變得更完整。老公彭順也表示李心潔「犧牲」了好多，當年女朋友身份只有短短幾個月，很快就成為了「媽媽」角色，開始照顧年幼的繼女，對一個女性很不容易，彭順感謝地說：「她很早就認知到媽媽和家庭的角色，比任何一個電影劇本上的角色都還重要，是她非常偉大和付出很多的一件事。」

李心潔也很注重内心世界的平衡，在忙碌照料家庭之餘，還能找到平衡點，繼續擁抱自己熱愛的表演與慈善工作，平時私下常常靜心打坐畫畫，爬山吸收芬多精，同時陪伴孩子們走進大自然，也培養孩子開心畫畫等興趣的培養，正好與華德福教育理念相符：「我希望孩子從小就跟大自然連結，從大自然裡獲得力量，安靜卻很強大。」而李心潔也顧及到修心的重要性，靠著「禪修」靜心打坐，時刻保持正面心態、自在心情，及以自由心靈去擁護所愛的人與事，「很多時候回看，是不是我們都把心關的很緊，愛進不到到我們心裡，因為當你可以把自己打開時，愛才有機會進來。」

她表示接觸禪修後，找到心靈的平靜，也開始帶領父母與家人，用相同方式將心靜下來，她坦言父母早婚加上生活忙碌，以前時不時常會吵架，家庭氣氛的不和諧，一度曾令她感到失落，但她開始與爸媽相約禪修後，改變了許多，她更透露第一次一起禪修，就是在台灣的農禪寺閉關了3天，而今父母也逐漸找到和平方式相處，現在家庭很幸福和諧。李心潔也希望大家觀看過程中，放下所有一切，「去感受片中人物 帶給你的那份愛跟溫暖，讓自己重新去感受跟孩子之間的關係和愛！」

《孩子，你好嗎？》系列紀錄片將於3月31日正式上映。