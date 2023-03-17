行政院長陳建仁今天赴立法院備詢，國民黨立委孔文吉喊話，不樂見台灣變成第二個烏克蘭，也不希望中國和美國若發生大戰，台灣幸災樂禍。陳建仁回應，兩岸和平穩定是我們很努力的目標，需要雙方展現誠意，以對等民主和平對話的方式，朝健康有序的交流走，就能確保和平穩定。

孔文吉質詢說，全國國民關注兩岸關係，陳建仁日前在答詢時指稱立委「疑美論」，我方不用懷疑美國的介入與幫忙，但最重要的避免戰爭，台灣安全和兩岸和平應是兩岸共同追求，不希望看到戰爭、要和平，不樂見台灣變成第二個烏克蘭，也不希望中美發生大戰，台灣幸災樂禍。

陳建仁答稱，台美關係現在是最好的階段，兩國彼此信任、幫忙，相當重要，兩岸和平穩定是我們很努力的目標，需要雙方一起努力、展現誠意，以對等民主和平對話的方式，兩岸交流慢慢往健康有序的方向走，就能確保和平穩定，需要大家一起努力。

不過孔文吉質疑，民進黨執政後，不像馬英九政府時期，兩岸關係和平、繁榮，有很多大陸經貿考察團來台，可說是通行無阻，但民進黨執政後，歷任陸委會主委幾乎「沒事幹」，主委平常不知道在做什麼，現在沒有大陸團，沒有來往，造成兩岸關係非常緊張，大陸政策受美國牽制擺布，台灣應該要走出「主體性」。

陳建仁笑稱，「陸委會主委很忙！」並強調陸委會在與大陸交往近幾年碰到疫情，大陸2019年禁止陸客旅行團來台，雙方能不能交流密切，要看雙方是否釋出善意，加上疫情阻止交流，但是陸委會很認真，才有包機將台商接回來，一直很努力在做兩岸交流工作。

孔文吉追問陸委會主委邱太三，兩岸關係是否比以前好？邱表示，兩岸關係需要雙方共同挹注，因疫情管控措施，隨著解封後，努力朝恢復方向前進。孔繼續質疑，過去台灣鳳梨、釋迦都不能到大陸去，冷凍竹筴魚及白帶魚大陸都已經通過，加上近日兩岸恢復客運直航，13個包機航點，好像有「融冰」的跡象。

陳建仁說，按照疫情發展情況及雙方交流意願，近日開放10＋13處航點，陸委會也顧慮到台商及台生便利性，雙方會持續努力做很好的交流，但雙方都要釋出善意，讓彼此互相信任、尊重。

邱太三強調，總統早就昭示，逐步恢復健康有序的交流，至於未來開放航點，會滾動式檢討各項措施，陳建仁已指示做各項評估。